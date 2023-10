Schianto sulla complanare. Tre all’ospedale

Un incidente stradale, che ha coinvolto quattro auto, si è verificato ieri sera lungo la complanare sud nei pressi della rotatoria di uscita tra Senigallia e Marzocca.

Erano circa le 19,30 quando, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, le auto si sono scontrate. In quel momento l’asfalto era anche viscido per il veloce scroscio di pioggia che si era verificato poco prima.

Sta di fatto che le due vetture si sono scontrate. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia Locale. I sanitari hanno prestato le prime cure a tre passeggeri che si trovavano a bordo delle auto e poi li hanno trasferiti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia.

Le loro condizioni non sarebbero gravi. Nel frattempo i Vigili del fuoco hanno liberato la sede stradale mentre la Polizia Municipale ha regolato il traffico. Operazioni comunque impegnative considerato che due dei quattro veicoli coinvolti hanno riportato ingenti danni. In quell’ora il flusso di veicolare lungo la vicina statale è particolarmente intenso e si sono verificati alcuni rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità mezz’ora dopo.