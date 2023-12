Schianto tra auto e furgoncino, paura per una bimba di un anno

Nella macchina viaggiavano madre, padre e bambina di quasi un anno. È stata tantissima la paura per la piccola coinvolta nello schianto ieri pomeriggio nei pressi del Mc Donald’s di Osimo Stazione, all’incrocio con la Statale 16 Adriatica. Violento l’impatto frontale tra l’auto, una Nissan Micra, e un camioncino Iveco Eurocargo. Tre i feriti portati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Sul posto attorno alle 16.30 è atterrato anche Icaro, ripartito vuoto però. I feriti, una famiglia di albanesi residenti a Loreto, sono stati portati all’ospedale di Torrette, la bambina al Salesi, sempre in ambulanza. I vigili del fuoco del distaccamento osimano hanno coadiuvato i sanitari del 118 a soccorrere i feriti e a mettere in sicurezza l’area. Illeso il conducente del camioncino. All’incrocio le ambulanze della Croce Gialla di Camerano, l’automedica di Osimo e quella della Croce verde di Castelfidardo. Per accertare la dinamica dell’incidente, tuttora al vaglio, è arrivata una pattuglia dei carabinieri. Tanti gli incidenti che si sono verificati in quel punto e anche poco più a nord, dove è in corso di realizzazione la maxi rotatoria, proprio di fronte al centro commerciale Cargopier. Gravi i disagi al traffico, la strada infatti è rimasta chiusa per almeno un’ora per permettere le operazioni di soccorso e pulitura dell’arteria.