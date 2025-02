Schianto tra auto e moto: in due restano feriti

Sono fuori pericolo i due centauri rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto ieri poco dopo le 15 nell’intersezione tra via Raffaello Sanzio e via Settembrini. A causare il sinistro, un urto tra la Suzuki su cui viaggiavano i due, un 31enne residente a Senigallia e un 19enne residente a Trecastelli e una Fiat Punto guidata da una 28enne senigalliese rimasta illesa. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale intervenuta sul posto per i rilievi. L’ambulanza ha trasferito i due feriti allo stadio comunale dov’è atterrata l’eliambulanza che li ha trasportati d’urgenza all’ospedale di Torrette. Tutte le persone rimaste coinvolte nell’incidente sono state sottoposte ad alcooltest e al test salivare per verificare se stavano guidando sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti. La Municipale è in attesa dei risultati. Sul posto è intervenuto un carro attrezzi per rimuovere la moto e un’altra pattuglia della Municipale per regolare il traffico. Su via Raffaello Sanzio si è formata una lunga coda in direzione nord – sud e le auto hanno proceduto a senso alterno per consentire i soccorsi. L’incidente ha fatto riesplodere la polemica legata alla sicurezza dell’incrocio, più volte teatro d’incidenti anche a causa della scarsa visibilità.