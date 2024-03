Schianto tra auto e moto in A14: 60enne grave portato a Torrette

Due incidenti gravi hanno scosso ieri la Valmusone. Il primo si è verificato in autostrada, al chilometro 244,5 in direzione Taranto, nel tratto Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati. A rimanere coinvolti sono stati un’auto e una moto in un brutto scontro. Sul posto, allertati i soccorsi, oltre ai mezzi della Croce rossa e l’automedica è intervenuta anche l’eliambulanza dal nosocomio regionale, atterrata nel campo a ridosso del casello di Loreto.

A essere trasportato all’ospedale di Torrette in condizioni piuttosto gravi il 60enne di Ancona in sella alla moto. Le sue condizioni non sarebbero tali comunque da far temere per la sua vita. Gli occupanti della macchina invece, un uomo e una donna, sono stati portati in condizioni non gravi all’ospedale di Civitanova Marche. Autostrade per l’Italia ha reso noto che si è formata una coda di un chilometro. Per i rilievi è arrivata una pattuglia della Polizia autostradale di Porto San Giorgio. Gravi i disagi al traffico.

Il secondo attorno alle 13.30 a Osimo dove un’auto avrebbe sbandato in via Sbrozzola andando a finire contro una pianta. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi. La persona al volante non sarebbe in condizioni critiche. Stabilizzata sul posto, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Torrette mentre disagi sono stati lamentati dagli automobilisti di passaggio lungo quella via molto battuta che taglia verso il centro.