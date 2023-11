Schianto tra auto lungo la Provinciale: tre feriti non gravi

Schianto tra tre auto nel primo pomeriggio di ieri lungo la Strada Provinciale 502: il bilancio è di tre feriti fortunatamente nessuno in gravi condizioni. E’ successo intorno alle 15.30 in contrada Breccione di Staffolo. Tre le automobili rimaste coinvolte: una Yaris, una Fiat e una Renault.

Allertato il numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento jesino, la Piros di Apiro, la Croce Verde di Cupramontana e l’automedica di Jesi. Tre le persone rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave. Tutte sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani dove sono state sottoposte alle ure del caso. Sul posto per i rilievi e per far defluire il traffico i carabinieri della locale stazione.