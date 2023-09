Schianto tra due auto davanti alla Rusticanella. Ferita una ventenne portata in ospedale Un incidente stradale ieri mattina tra Jesi e Monsano, in via Ancona, ha coinvolto una Opel Crossland e una Citroen C3. La ventenne alla guida della Citroen è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso. La polizia locale ha regolato il traffico rallentato.