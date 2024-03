Schianto tra due auto in viale del Lavoro. Vettura si ribalta, feriti e traffico in tilt

Pauroso schianto nel tardo pomeriggio di ieri davanti all’hotel dei Nani: il bilancio è di tre feriti, nessuno per fortuna in pericolo di vita. Lo schianto è avvenuto in viale del Lavoro attorno alle 19.30 tra due auto, una delle quali, un Fiat Cinquecento, dopo essersi scontrata con una Opel Zafira che viaggiava nella stessa direzione (verso il centro), è carambolata ribaltandosi su un fianco. Sul posto automedica e ambulanze che hanno portato i feriti all’Urbani, oltre alla polizia locale. Traffico in tilt.