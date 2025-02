Schianto tra un’auto e un trattore. Grave a Torrette una 44enne

Una donna di 44 anni è rimasta seriamente ferita in uno schianto tra l’auto che conduceva e un trattore. L’incidente è avvenuto ieri alle 15 all’incrocio tra via Trento e via San Pietro, a Pianello di Monte Roberto.

Le condizioni della conducente sono apparse subito gravi. E’ stato richiesto immediatamente l’intervento dei sanitari. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana. Poi è stato richiesto anche il supporto dell’eliambulanza Icaro che dall’ospedale di Torrette ha raggiunto il luogo dello scontro. L’elicottero è atterrato nel capo adiacente la strada in cui si è consumato l’impatto tra i due mezzi. La 44enne è stata imbragata e caricata a bordo. Da Pianello ha raggiunto in codice rosso l’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da ricostruire la dinamica dello schianto a seguito del quale è rimasto coinvolto anche il conducente del trattore, che è comunque rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il soccorso alla ferita e la rimozione dei mezzi e le forze dell’ordine che indagano sulla dinamica dell’accaduto.