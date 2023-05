Schierata tutta Fdi con Lega e Forza Italia

Una parata di esponenti politici accanto a Silvetti nella vittoria. Dalla coordinatrice regionale di Fdi Elena Leonardi (senatrice) a Guido Castelli, commissario alla Ricostruzione. Fino all’onorevole anconetano Stefano Benvenuti Gostoli. In quota Lega i due ex assessori regionali Mirco Carloni e Giorgia Latini. Per Forza Italia il parlamentare e commissario regionale Francesco Battistoni e il sindaco di Numana, coordinatore provinciale, Gianluigi Tombolini. Tra i sindaci Stefania Signorini e due ex aspiranti come Giacomo Bugaro e Stefano Tombolini.