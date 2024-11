Schiuma bianca e densa sul litorale

Una schiuma, bianca e densissima, ha invaso il litorale falconarese lo scorso fine settimana. Da Falconara, all’altezza del cavalcaferrovia Tramontana e in prossimità del pontile, per arrivare fino a Rocca Mare, oltre la raffineria, tante sono state le segnalazioni dei cittadini che, allarmati, hanno documentato con foto e video quell’insolito fenomeno. Come non fossero bastate le mucillaggini dell’estate, verrebbe da dire, che hanno interessato l’intera riviera dell’Adriatico.

In questo caso, quelle grosse concentrazioni di schiuma sono state notate anche dal Comune e, ieri, l’assessore all’Ambiente Elisa Penna si è informata personalmente con gli uffici per provare a chiarire le ragioni di quell’evento: "Si tratta di un fenomeno naturale di derivazione algale – ha specificato Penna al Carlino – che si ripete negli anni e sul quale gli scorsi anni siamo stati rassicurati dagli Enti competenti. In ogni caso, per maggior tutela, abbiamo provveduto a segnalare la presenza di tale schiuma all’Arpam per eventuali controlli o approfondimenti". A generare gli ammassi anche il vento da nord, che ha riversato la schiuma a riva e a ridosso dei pontili.