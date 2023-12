Schizzano le richieste di asilo: + 90 per cento

Immigrazione, richieste di asilo in aumento ad Ancona. Si registra un +90% di incremento circa le richieste di protezione internazionale. Oltre 2000 (2010, per la precisione) le richieste di asilo formalizzate all’ufficio immigrazione della questura dorica. I dati si riferiscono all’arco temporale gennaio-dicembre 2023. Nel 2022, erano state 1164. Un impegno costante per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, quello della polizia, che ha avuto a che fare persino con 4 sbarchi che hanno portato ad identificare 450 persone. Trend in crescita pure sulle espulsioni: 105 gli ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, 44 gli stranieri irregolari accompagnati nei Centri per il rimpatrio, di cui 16 già rispediti a casa con voli dedicati. Senza considerare i 30 rimpatri eseguiti con la scorta internazionale. A questi dati, devono infine aggiungersi 2 ulteriori ordini a lasciare il territorio nazionale, in esecuzione di altrettanti provvedimenti di espulsione, come misura alternativa alla detenzione. Il primo nei confronti di un tunisino classe ‘89 e il secondo verso un egiziano del ‘91, entrambi irregolari sul nostro territorio. "La polizia di Stato assicura e dedica il massimo impegno alla tutela delle donne, degli uomini e dei minori che si affidano al nostro Paese per una vita più dignitosa", ha fatto sapere il questore di Ancona, Cesare Capocasa.

ni.mor.