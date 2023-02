Schlein questa sera alla Casa del Popolo

Il comitato regionale "Parte da Noi Marche" annuncia il ritorno della candidata alla segreteria del PD Elly Schlein, che oggi sarà alle 19.15 a Pesaro presso l’Hotel Baia Flaminia e alle 21.15 ad Ancona presso la Casa del Popolo. Elly torna nelle Marche dopo aver visitato Ascoli e Fermo "dimostrando una grande attenzione per il nostro territorio. Ennesima occasione per incontrare i cittadini e confrontarsi su temi di stretta attualità. I risultati che Elly Schlein sta ottenendo su scala nazionale sono senza dubbio incoraggianti e dimostrano la grande voglia all’interno del partito di cambiamento, così come la volontà di riabbracciare le tematiche care alla sinistra. Sicuramente il congresso è apertissimo e nelle primarie aperte del 26 febbraio la mozione Schlein sarà quella che otterrà larghi consensi anche fuori dal Pd".