Sciacallo dorato vicino all’Esino "Siamo davanti a un evento"

Avvisato e ripreso un meraviglioso esemplare di sciacallo dorato in prossimità del fiume Esino tra Jesi e Monsano. ll video del documentarista chiaravallese Michel Giaccaglia lanciato su Youtube ha conquistato tantissimi clic. "Lo sciacallo dorato (Canis aureus) – spiega Giaccaglia - sta scendendo a sud. E questo è un grande e attesissimo ritorno, il primo avvistamento in assoluto per la regione Marche, documentato in 4K, sulle sponde del fiume Esino. Un avvistamento che per ora è unico. Gli studiosi mi stanno contattando da tutta Italia, la segnalazione è un vero e proprio evento. Il fenomeno di espansione dello sciacallo sta interessando tutta Europa, sono arrivati anche in Danimarca. Non si tratta di presenze locali storiche come il lupo, decimato e poi protetto e tornato, vengono dalla Slovenia, un territorio relativamente vicino al nostro. Per una specie così erratica, cioè cha vaga in cerca di nuovi territori è normale coprire anche centinaia di km alla scoperta di nuovi territori. Insomma sono sempre andati e venuti di qua e di la’ dal confine. Se ne hanno testimonianze in Italia già dagli anni ‘80-‘90, sempre sporadiche e isolate".