Sciahbasi, arriva la prima vittoria da professionista. Vinta la finale del doppio insieme a Perego

Prima volta da professionista per Matteo Sciahbasi. Il tennista di Grottammare ha conquistato il suo primo titolo nel circuito ITF aggiudicandosi il doppio della CTB Emilbanca Gardens Cup sui campi del CT Bologna, in coppia con Giulio Perego. Una vittoria che arriva dopo una rimonta spettacolare nella finale contro la coppia formata da Kasra Rahmani e Daniele Rapagnetta. Il duo marchigiano-lombardo si è imposto al termine di una battaglia di tre set, chiusa con un super tie-break che ha ribaltato le sorti dell’incontro.

Avvio difficile per Sciahbasi e Perego, che hanno dovuto subire l’iniziativa degli avversari nel primo set, perso 6-3. La reazione del grottammarese e del suo partner non si è fatta attendere: nel secondo parziale la coppia ha trovato il giusto equilibrio tattico, con Sciahbasi solido da fondo campo e Perego dominante a rete, chiudendo 6-4. Il super tie-break ha visto i futuri vincitori esprimere un tennis aggressivo e di qualità, ribaltando completamente l’inerzia del match.

Una prestazione che ha premiato la determinazione del tennista marchigiano, alla prima esperienza vincente nel circuito professionistico dopo i quattro titoli conquistati nel settore giovanile. Per Sciahbasi si tratta di un successo dal sapore particolare, considerando che la scorsa settimana a Forlì la stessa coppia era stata eliminata proprio da Rahmani e Rapagnetta. Una sconfitta che ha motivato il duo, capace di presentarsi a Bologna con maggiore consapevolezza.

Il grottammarese, seguito dal tecnico Riccardo Piatti e a Bologna dall’ex azzurro Cristian Brandi, ha dimostrato di aver fatto il salto di qualità necessario per competere nel circuito professionistico.