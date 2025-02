Sciascia e i cittadini consapevoli: "L’arricchimento culturale anche leggendo i giornali"

Tra gli sponsor di ‘Cronisti in classe’ non poteva mancare Api Raffineria, una delle realtà imprenditoriali più importanti della regione, che da molti anni ha scelto di essere al fianco del Resto del Carlino in questa iniziativa.

Il direttore Antonino Sciascia parla di "una bellissima idea, che permette di raggiungere molteplici obiettivi. L’ iniziativa avvicina concretamente gli studenti al mondo dell’informazione, e quindi stimola la loro curiosità e senso critico. Inoltre gli dà la possibilità di conoscere il giornalismo, mestiere accattivante, che ha un ruolo sociale importante".

Che ne pensa, in generale, delle iniziative extracurriculari che vengono organizzate all’interno delle scuole?

"Certamente possono essere molto utili per gli studenti, perché possono aiutarli a sviluppare le loro abilità sociali, la creatività e la capacità di analisi e sintesi, oltre che a scoprire nuovi interessi e migliorare le prestazioni scolastiche".

Pensa che una realtà economica importante come l’API debba essere vicina al mondo della scuola, magari in previsione di future scelte professionali da parte dei ragazzi?

"Il rapporto tra le aziende e la scuola ha una rilevanza di carattere strategico. Le nuove generazioni dovranno affrontare e farsi carico di importanti trasformazioni sociali ed economiche. Riteniamo che le aziende possano e debbano supportare concretamente i giovani alla realizzazione dei loro progetti di vita personali e professionali. I giovani studenti nel futuro costituiranno il naturale bacino umano che dovrà garantire la continuità e soprattutto sviluppo delle aziende".

Se dovesse dare un consiglio ai giovani che partecipano all’iniziativa, riguardo al diritto di essere informati, cosa gli direbbe?

"E’ importante fare comprendere ai giovani l’importanza del loro arricchimento culturale ed aggiornamento informativo attraverso la lettura dei quotidiani, dei libri, piuttosto che l’utilizzo dei social media. La multidisciplinare conoscenza aiuterà i giovani a diventare cittadini più consapevoli e quindi costruttivi ed a identificare con più facilità il loro percorso professionale, consono alle aspettative personali".

Se dovesse consigliare agli studenti un argomento su cui scrivere quale sceglierebbe?

"Ci sono molti argomenti interessanti, soprattutto di attualità, su cui gli studenti delle scuole medie, in particolare, possono scrivere. Ad esempio l’impatto dei social media nei rapporti umani delle nuove generazioni, il cambiamento climatico e le emergenze ambientali, i numerosi conflitti di questo ultimo decennio".