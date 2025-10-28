Sciatteria ai confini della realtà. Il pavimento della Galleria Dorica cede. La soluzione? Due divieti di sosta

Due segnali stradali che indicano il divieto di sosta. Non siamo sulla strada ma sotto la galleria Dorica, ai piedi della scalinata, sul lato di accesso da via Marsala. Il loro utilizzo, trovandoci in un’area pedonale, coperta, con tanto di mosaico sul pavimento e non certo aperta al traffico stradale, fa sorridere se non fosse che in quel punto c’è caduto un anziano, più di un anno fa. Era agosto del 2024 quando una mattonella aveva ceduto sotto il peso dell’uomo che era finito a terra. L’anziano passeggiava con la moglie e aveva messo il piede in un punto della pavimentazione dove era presente una spaccatura, davanti al centro dimagrimento, appena dopo l’ottica Dentella. Da allora la situazione è molto peggiorata perché la pavimentazione fatta di vetrocemento, in quel punto, per dare luce ai locali sottostanti, si è ammalorata ancora di più e costringe una negoziante a non usufruire a pieno del proprio negozio. A terra ha messo un cartello per avvisare la clientela ad usare cautela "perché il vetro è rotto e pericoloso".

Il tempo non sta giocando a favore della pavimentazione dove il cedimento si è allungato. Come soluzione sono stati messi i due cartelli verticali del divieto di sosta, con tanto di freccia che indica il punto esatto, come se non fosse visibile visto lo stato di degrado in cui versano le mattonelle. Perché nessuno provvede a ripararle? Chi abbia messo i due segnali stradali, che sembrano quelli del magazzino comunale, non si sa ma non sono certo un bel biglietto da visita per la galleria che si trova a due passi dal corso principale. Lì sotto passano molte persone ogni giorno che si servono dei negozi che cercano di impreziosire quell’angolo del centro dove a remare contro ci sono anche i piccioni che si sono infurbiti. Le reti messe a protezione, per evitare che entrino e volino, lasciando i propri escrementi, non sono sufficienti a tenerli lontano perché passano attraverso dei buchi e il risultato è visibile. A pulire spesso sono solo i commercianti che dedicano amore e passione alle proprie attività sperando che anche i proprietari della galleria facciano qualcosa per renderla accogliente, senza pavimenti che si rompono e guano dei piccioni da spazzare ogni mattina.

Con l’arrivo della stagione invernale c’è il rischio che la zona peggiori perché è stato già visto nei mesi scorsi come i forti temporali fanno allagare la galleria e anche lì a rimboccarsi le maniche sono solo e sempre i negozianti che armati di straccio e scopettone raccolgono l’acqua per non far scivolare e cadere i passanti.

ma. ver.