Science day alla Rainbow Applausi per Schettini

La Liberi Reggiomonte international school, nata nel 2017 all’interno della Rainbow di Loreto per volontà di Iginio Straffi, l’imprenditore capace di conquistare il mondo con il suo genio creativo partendo da cinque fatine, le Winx, ieri ha aperto le porte allo "Science day", con ospite Vincenzo Schettini. Docente di fisica, Schettini è diventato celebre sui social grazie ai video in cui spiega la sua "ostica" materia. Il titolo? "La fisica che ci piace". Ieri mattina tantissimi ragazzini hanno ascoltato le sue parole e si sono divertiti imparando. Anche Schettini così ha dato il suo contributo a un progetto che, come ha detto Straffi, fa crescere la qualità dell’insegnamento nelle Marche. "Su Youtube ci sono centinaia di mie lezioni di fisica con le teorie e i problemi classici ma con un breve video su Tik tok magari avvicino alla scienza qualcuno che non avrebbe mai pensato di farlo", ha detto. Con il suo saper fare ha incantato bambini e genitori che hanno prenotato la lezione e partecipato con grande entusiasmo. Una scuola, quella all’interno della Rainbow, dove si studia e si impara, ma anche dove si gioca e ci si diverte, che non si limita a trasferire nozioni, ma che contribuisce a sviluppare la propria stessa identità. Un luogo dove trasmettere conoscenze, ma anche la capacità di farle proprie con senso critico, autonomia, creatività. Questo attraverso elementi come multidisciplinarietà, bilinguismo, familiarità con l’arte, la scienza e la tecnologia. L’obiettivo è rendere l’apprendimento meno scolastico e ripetitivo, stimolando di più i ragazzi, in modo che abbiano maggior piacere di imparare e sperimentare. Nella scuola voluta da Straffi conta molto la manualità, compagna della tecnologia più avanzata.