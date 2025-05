Scienza, magia e boomerang: il gran finale del festival Fosforo

Gran finale per "Fosforo – La festa della Scienza" a Senigallia. Tanti gli appuntamenti previsti anche oggi, a partire da quello che avrà come protagonisti Andrea Paris e Alessandro Gnucci al Teatro La Fenice (ore 21.30). E’ ‘Scienza e magia’, spettacolo sorprendente in cui la magia di Andrea Paris, prestigiatore, attore e finalista di Italia’s Got Talent, si intreccia con le spiegazioni scientifiche di Alessandro Gnucci, divulgatore e animatore scientifico. Tra trucchi, esperimenti e tanta ironia, il pubblico verrà guidato in un viaggio affascinante dove nulla è come sembra. O forse sì? L’obiettivo è stupire, far ridere e far pensare, svelando che spesso la scienza è ancora più incredibile della magia.

Da non perdere ‘La fisica del boomerang’, in piazza del Duca (ore 16), dove Andrea Sgattoni, fisico e campione italiano di boomerang, spiegherà perché questa strana ‘arma’ torna indietro. Quali forze lo guidano nel suo volo curvo e spettacolare? Aerodinamica, rotazione e fisica del moto si combinano in uno degli oggetti più affascinanti mai inventati.

Alle 18 sul palco salirà Marco Testa, che si presenterà nella veste di ‘tubologo’. Sì, perché nei tubi si celano molti ‘segreti’.

La giornata si chiuderà con una raffica di esperimenti, fatti dai divulgatori partecipanti (dalle 19.45 in piazza del Duca), e con il lancio dell’edizione 2026.