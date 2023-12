Scintille in aula tra il sindaco e il giovane dem

"Parli a vanvera", "Chiedo rispetto". Sono stati attimi di tensione quelli che ieri hanno caratterizzato una fase del consiglio comunale. Protagonisti il consigliere di minoranza Giacomo Petrelli (Partito Democratico) e il sindaco Daniele Silvetti. Il consigliere Petrelli aveva presentato un’interrogazione relativa alla nota apparsa sul comunicato stampa del Comune di Ancona sull’allontanamento in Corso Garibaldi di due senzatetto che chiedevano l’elemosina da parte della Squadra Antidegrado della Polizia Locale: "Il sindaco Silvetti – si legge su una nota del Pd – fuori microfono ha dichiarato nei confronti di Petrelli ’tu parli a vanvera’ ripetendo il concetto. Il consigliere ha chiesto di intervenire sul fatto personale sottolineando che le proprie dichiarazioni erano corrette, richiedendo il rispetto dovuto a un consigliere nell’esercizio del proprio ruolo. Non c’è stata mai mancanza di rispetto".

A Petrelli il primo cittadino ha risposto in diretta: "Ai tempi in cui ero io giovane consigliere di minoranza non mi sarei mai sognato di rivolgermi così al sindaco, il mio stesso capogruppo mi avrebbe redarguito. Lei vuole fare uno show, ma questo modo irriverente non la porterà avanti. Lo consideri come un consiglio non richiesto da chi ha qualche anno in più di lei".

Nel marasma successivo, oltre all’applauso ironico dell’assessore Berardinelli, in passato coinvolto in rumorose polemiche con l’allora maggioranza di centrosinistra, anche la reazione del presidente del consiglio, Simone Pizzi, che ha riportato tutto e tutti all’ordine.