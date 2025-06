Scintille sulla crisi Conerobus: "Colpa della vecchia gestione": "Basta chiacchiere e accuse"

"Un anno fa ero più sorridente e avrei offerto un caffè agli utenti del Trasporto pubblico locale, adesso non è tempo di battute. Sono molto preoccupato perché vedo la quotidianità del servizio offerto da Conerobus. Dobbiamo evitare di perdere la bussola". L’assessore con delega all’azienda partecipata del Comune per il trasporto pubblico, Giovanni Zinni, oltre a rispondere a un’interrogazione di Giacomo Petrelli (Pd) sui tagli delle corse, ha voluto allargare la sua riflessione. E dalle sue parole emerge un quadro molto preoccupante rispetto alle condizioni in cui versa la principale azienda del Tpl delle Marche: "Il sistema fa fatica a reggersi sulle proprie gambe per tutta una serie di problemi – sono state le parole usate dal vicesindaco Zinni – I rimborsi (chilometrici, ndr) sono fermi a vent’anni fa, i mezzi sono vetusti e i ricavi aziendali inferiori ai costi. Sono evidenti le responsabilità, politiche e pratiche, della vecchia gestione. Per fortuna stiamo arrivando alla conclusione del progetto dell’anello filoviario che ci consentirà di applicare una riforma del piano corse. In linea generale, dobbiamo capire quale strada imboccare entrando in una foresta nuova e questa foresta è il nuovo piano industriale aziendale, sperando di scegliere il sentiero giusto".

Poi sul tema dell’interrogazione: "Con le risorse, anche umane, a disposizione, è già un miracolo quanto l’azienda è stata in grado di fare. Basta sprecare denaro su corse inutili, utili solo a pochi e che costano. All’opposizione, infine, chiedo di usare cautela nell’inviare messaggi politici fuorvianti e pericolosi, specie alla vigilia della gara del Tpl del 2026". Parole che non hanno soddisfatto il consigliere Dem che nella replica è subito partito all’attacco dell’assessore Zinni: "Lei assessore la bussola l’ha persa da parecchio tempo – ha detto al microfono Giacomo Petrelli – buono soltanto per buttare la colpa addosso a qualcun altro, in particolare a chi c’era prima. Le ricordo che siete in sella da due anni ormai. Un manager illuminato è chi gestisce le complessità, non chi scarica le responsabilità. Lei è soltanto bravo a fare chiacchiere e lanciare accuse, mai che trovasse una sola soluzione. Avete tagliato 89 corse al giorno rispetto a un anno fa, ben 600 a settimana e avete ancora intenzione di prendervela con chi vi ha preceduti? La verità è che le conseguenze poi le paga l’utenza, penso agli anziani che devono recarsi all’ospedale di Torrette dove voi avete tagliato tanto su quelle linee (30 e 31, ndr), molto utili al contrario e molto frequentate. Lei e la sua giunta siete davvero distanti dalla realtà".

Il nuovo orario estivo è attivo dalla settimana scorsa e andrà avanti fino all’inizio delle scuole.

Pierfrancesco Curzi