Sciopero alla Cnh Industrial, l'allarme sicurezza non sempre ascoltato

Infortunio sul lavoro alla Cnh industrial, si è concluso ieri con grande adesione (oltre il 90%) lo sciopero proclamato martedì mattina subito dopo l’incidente in linea che ha portato al ferimento di un operaio 41enne. Le condizioni dell’operaio che ha battuto la testa in seguito al ribaltamento di una cabina all’interno della quale si trovava fortunatamente sono in miglioramento. Ma resta alta l’attenzione sul tema sicurezza sul lavoro. "ci sembra paradossale – evidenziano i sindacati Fiom, Fim e Uilm – che in un momento in cui la cassa integrazione è in continuo aumento, ritmi e condizioni di lavoro siano peggiorate a discapito della salute e sicurezza dei lavoratori. Questo ennesimo incidente dimostra che l’allarme lanciato dalle Rsa rls in una miriade di segnalazioni e comunicati non sempre viene ascoltato e recepito, confidando forse troppo sulla buona sorte. Purtroppo quando i problemi sulla sicurezza non vengono risolti o rimandati – concludono le sigle esprimendo vicinanza e solidarietà all’operaio ferito - a pagarne le conseguenze sono sempre i lavoratori".

sa. fe.