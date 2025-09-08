Sciopero dei bus ad Ancona, quando e perché

Ancona, 8 settembre 2025 – Crisi Conerobus, dopo la rottura delle trattative in prefettura, le segreteria territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno fissato la data dello sciopero annunciato giovedì scorso. Proclamate le prime 4 ore di sciopero per mercoledì 24 settembre: “La crisi di Conerobus non è più rinviabile e non può essere nascosta dietro gli annunci – attaccano i sindacati più rappresentativi all’interno dell’azienda (almeno l’80% dei lavoratori). Senza risposte sul futuro, i lavoratori incrociano le braccia. Oggi non è in gioco solo l’occupazione di 460 famiglie, ma il futuro stesso del trasporto pubblico di Ancona e della provincia”.

La crisi di Conerobus

“La crisi di Conerobus a oggi è senza soluzioni: piano industriale mai presentato, totale assenza di trasparenza sui conti, scaricabarile politico e ipotesi di tagli al personale che mettono a rischio i dipendenti. Le risorse promesse da Comune e Regione si rivelano insufficienti, i contratti di servizio sono ormai obsoleti e gli accordi sindacali non vengono rispettati. Una delle cause strutturali della crisi riguarda la cronica insufficienza di fondi per sostenere il servizio. I contratti di servizio sottoscritti tra la Regione Marche e A.T.M.A., e quello tra il Comune di Ancona e Conerobus per i chilometri aggiuntivi, non tengono conto dell’inflazione e dell’aumento dei costi operativi. La mancanza di un adeguamento automatico dei corrispettivi al crescere dei costi reali - carburante, manutenzioni, ricambi, salari - genera squilibri finanziari crescenti, rendendo sempre più difficile garantire un servizio pubblico efficiente e sostenibile. A questo si aggiunge che il Fondo Nazionale Trasporti è insufficiente e, nella sua ripartizione, le Marche risultano collocate all’ultimo posto.

Decine di mezzi fermi

Ad oggi ci sono circa 60 mezzi fermi nei piazzali in attesa di manutenzioni assicurazioni ricambi e questo potrebbe mettere a repentaglio il servizio alla riapertura delle scuole il 15 settembre. Lo sciopero del 24 settembre è un primo segnale di mobilitazione". Piove sul bagnato per Conerobus che oggi, assieme al sindaco di Ancona, Comune socio di maggioranza, presenta il nuovo orario invernale con tagli su corse e frequenze superiori al 10%.

I tagli

Nel mirino alcune linee improduttive e le fasce orarie del pomeriggio e della sera, ma in realtà ci saranno tagli anche nel resto della giornata. Colpite la 10 (da e per la Fincantieri), la 22 (Brecce Bianche), tagli molto profondi su Pietralacroce per 91 e 92, per non parlare delle linee 6, 7 e 8 con frequenze più che raddoppiate. Non varia, in sostanza, il servizio per le frazioni, nessuna modifica per la 46, la 41 (Inrca), ma aumentano le attese per 1/4 (da 8 a 10 minuti), 2 e 3 (da 14 a 17 e fino a 20 di sera). Previste le corse per il 65 Barrato (Passo Varano-stazione centrale dopo passaggio ai poli universitari di Monte Dago e Torrette) e il 30 serale da Torrette.