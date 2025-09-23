Sciopero confermato. Cda presenta il piano e spera nel dietrofront. C’è anche un presidio

Conerobus, sono giorni decisivi per il futuro dell’azienda. Una serie di scadenze in calendario rendono questa una settimana particolarmente delicata per le sorti della più grande azienda del Tpl marchigiano. Andando in ordine cronologico, ieri sera la presentazione del Piano industriale ai soci, oggi il confronto con i sindacati, con la speranza di convincere i più riottosi a cancellare le 4 ore di sciopero di domani e infine il secondo round con il sistema finanziario locale per garantirsi un futuro di crescita.

Se il vertice di ieri con i soci – Comune di Ancona, Provincia di Ancona e privati – non rappresentava uno scoglio insormontabile visto che il Piano era loro noto e apprezzato, il prossimo, vero ostacolo da superare per il Consiglio d’Amministrazione di Conerobus è il tira e molla con il grosso delle organizzazioni sindacali, territoriali e rsu.

L’incontro di questa mattina dovrebbe confermare l’iniziativa di sciopero di domani, a meno di un dietrofront delle quattro sigle che l’hanno promosso, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal (Usb e Ugl, comnunque minoritarie tra i lavoratori di Conerobus, non aderiscono alla piattaforma dello stato di agitazione).

Il presidente D’Angelo, il resto del Cda presenteranno il Piano industriale sperando in un ripensamento, al momento difficile da ipotizzare: "Nonostante i tavoli istituzionali e le parole di conciliazione arrivate nei giorni scorsi, l’assemblea dei dipendenti ha deciso di confermare lo sciopero e il presidio. Una scelta maturata da promesse disattese e impegni mai tradotti in soluzioni concrete si legge nella nota sindacale diffusa ieri. Il futuro del trasporto pubblico di Ancona è a rischio. Per questo il 24 settembre, in occasione dello sciopero di 4 ore, i lavoratori e le lavoratrici di Conerobus hanno deciso di organizzare un presidio aperto a tutta la cittadinanza (lo sciopero è dalle 11,30 alle 15,30, il presidio davanti all’ingresso della sede di Conerobus dalle 11 alle 13,30, ndr).

L’azienda è in sofferenza, le condizioni di lavoro sempre più difficili e sullo sfondo c’è una penalizzazione strutturale. Adesso diciamo basta". Sempre mercoledì, ma nel pomeriggio (ore 18), al circolo ‘Ranieri’, in via Tavernelle, è prevista un’assemblea pubblica organizzata dal neonato comitato degli utenti del trasporto pubblico. Al centro del dibattito la politica dei tagli messa in campo dalla direzione di Conerobus.