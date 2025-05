Sciopero degli avvocati, il 90% di adesioni per protestare contro il decreto sicurezza

Un decreto che "viola i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza, offensività e tassatività che devono rispettare le norme penali" e a cui ci si deve opporre perché introduce "nuove ipotesi di reato e molteplici, sproporzionati e ingiustificati aumenti di pena". Così la presidente della Camera Penale di Ancona, l’avvocato Francesca Petruzzo, spiega i motivi che hanno portato a tre giorni di astensione dal lavoro gli avvocati dorici, per protestare contrari il decreto sicurezza che è entrato in vigore lo scorso 12 aprile. L’astensione è iniziata lunedì e terminerà oggi e ha ha avuto una adesione del 90%. Questo ha comportato il rinvio di molte udienze penali in calendario, non quelle urgenti con imputati sottoposti a misure cautelari. "Perché avvocati, magistrati e professori di diritto penale sono tutti compatti nell’affermare l’incostituzionalità del decreto".