Sciopero, maxi corteo in città dei lavoratori. Confindustria: "Sindaco, non dovevi andarci"

di Sara Ferreri

"Questa città ha ospitato un importante presidio di lotta, quello dei lavoratori della ex Caterpillar e se siamo qui oggi è anche grazie a loro". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo dal palco di piazza Colocci dopo aver percorso l’intero corteo (dall’Arco Clementino) al fianco di duemila tra lavoratori e sindacalisti in sciopero generale. Poi, appena indossato il tricolore: "Ci sono circostanze storiche nelle quali chi è chiamato a rappresentare una comunità, la fascia tricolore che indossa, devono stringere un nodo indissolubile attorno alla nostra Carta Costituzionale e alla tenuta del nostro sistema sociale. La pesantezza e la gravità, anche solo verbale, delle reazioni che sono provenute a questa manifestazione, da più parti, a tutti i livelli sino a quello locale, mi hanno convinto che siamo in uno di quei momenti lì. Ed allora è proprio per questo che voglio assicurare tutti i lavoratori che oggi sono in questa piazza e le rappresentanze sindacali che questa città non si sposterà di un metro. Dalle vostre spalle, dai vostri passi, dal sostegno alle vostre voci". Nel mirino dei manifestanti le decisioni governative e i mancati interventi a sostegno del salario e dell’occupazione, ma anche il ministro Matteo Salvini accusato di aver leso, con la precettazione, il diritto costituzionale di sciopero. In piazza anche i messaggi e le voci in sofferenza dal territorio, dalla metalmeccanica e all’elettrodomestico alla sanità: Imr e Cnh appunto che attende da un anno e mezzo la riconversione, Whirlpool che sta per passare di mano ai turchi, Electrolux con gli esuberi, Elica con la cassa integrazione come la Cnh. Il sindaco Fiordelmondo che con la sua vicinanza ai manifestanti e alla lotta sindacale ha incassato una pioggia di applausi della piazza poco dopo è finito però nel mirino di Confindustria Ancona. "Siamo rammaricati nel sapere della partecipazione del sindaco – rimarcano il presidente di Confindustria Ancona, Pierluigi Bocchini e il presidente del Comitato Territoriale della Vallesina, Veruska Anacleti –. Sarebbe opportuno che il sindaco, quale massimo rappresentante delle istituzioni cittadine, si astenesse dal partecipare a manifestazioni aventi una chiara ed esplicita connotazione politica ed espressione di una sola parte sociale. Come ha giustamente sottolineato il nostro presidente nazionale Carlo Bonomi: "In una diatriba tra una parte del sindacato e il governo chi viene penalizzato è il mondo del lavoro e delle imprese". Coerentemente con ciò Confindustria ritiene opportuno ritirare la propria rappresentanza dalla Consulta delle attività produttive, l’occupazione e il lavoro organizzata dall’attuale amministrazione comunale in attesa di chiarimenti in merito a questi accadimenti". " Se Confindustria ci ripensa è e resta la benvenuta a partecipare alle attività della consulta – replica Fiordelmondo –, che continuerà a lavorare lo stesso sui temi che sono nell’agenda per lo sviluppo di Jesi e dell’intero territorio, compreso l’avanzamento dell’insediamento Amazon e lo sviluppo di Interporto".