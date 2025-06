Sciopero metalmeccanici. Venerdì manifestazione. Corteo da piazza Cavour

Manifestazione regionale ad Ancona in occasione dello sciopero nazionale dei metalmeccanici indetto dai sindacati per il mancato rinnovo del contratto collettivo. I metalmeccanici, che si asterranno da lavoro per 8 ore, saranno venerdì a manifestare con un corteo che partirà da piazza Cavour alle ore 9.30 per poi sfilare per le vie della città e approdare a piazza del Plebiscito con gli interventi dei segretari regionali di Fim e Uilm e le conclusioni della segretaria nazionale Fiom, Barbara Tibaldi.