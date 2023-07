Sciopero a oltranza alla Cab plus di Monsano (Ancona): buste paga da fame

Monsano (Ancona), 17 luglio – “Solo al supermercato spendiamo 300 euro in più al mese per mangiare più le bollette e l’affitto ma non ci riconoscono nemmeno un buono pasto di 5 euro. L’azienda è sorda per lei siamo solo dei numeri”. È il grido d’allarme degli operai della Cab plus che oggi davanti allo stabilimento di hanno avviato uno sciopero a oltranza, “fino a che l’azienda non si siederà ad un tavolo per aiutarci ad arrivare a fine mese”.

La produzione di cabine per trattori, muletti e macchine movimentazione terra ieri si è fermata. Altissima l’adesione, superiore al 95 per cento. Rispediti indietro anche i fornitori. Domani si replicherà con altre otto ore di sciopero.

“Molti di loro sono stranieri - spiega Luigi Imperiale (Fim Cisl) - trattandosi di lavoro molto pesante che spesso gli italiani non sono disposti a svolgere, una buona fetta lavora tramite agenzia interinale. Lavorano ma non riescono ad arrivare a fine mese. Ci hanno dato mandato di chiedere buoni pasto. Abbiamo avuto diversi incontri con l’azienda che però è stata categorica offrendo solo i 200 euro una tantum di bonus carburante. Siamo tornati in assemblea e i lavoratori in maniera unanime hanno votato per la lotta. Questo è un campanello d’allarme alla politica. Non è una vertenza sulle norme del contratto nazionale ma nasce dalla base dei lavoratori che chiedono di migliorare le condizioni di lavoro. La politica a questo punto si deve interrogare perché questi lavoratori e non solo loro prendono uno stipendio ma non riescono ad arrivare a fine mese. Abbiamo ottenuto con il rinnovo del contratto collettivo nazionale un aumento di 110 lordi ma ai lavoratori ne sono rimasti solo 70 euro, qui c’è la responsabilità della politica”.

“Siamo saldatori alcuni da oltre dieci anni e prendiamo una paga da apprendista. Alcuni lavorano da oltre 4 anni ancora con l’agenzia e debbono mantenere moglie e figli. Eppure l’azienda è florida e sta investendo ampliando lo stabilimento qui a Monsano. Non è giusto” il loro grido davanti ai cancelli. Sono 180 operai che si aggiungono ai 140 dello stabilimento di Jesi, molti anche gli interinali. “Prendo 1.500 se faccio straordinari – spiega uno di loro -. Sono saldatore da 12 anni ma l’azienda è sorda. siamo 5 in famiglia e lavoro solo io. Siamo al limite. Taglio anche sul mangiare e non possiamo andare nemmeno una volta all’anno al ristorante. Oggi un litro di olio costa 2,50 euro prima era 1 euro, la farina è arrivata a superare 1,50 euro. Prima il costo della vita era più basso e con questo stipendio vivevamo ora con 300 euro in più di spesa al mese e lo stipendio che resta invariato arriviamo al massimo alla terza settimana”.