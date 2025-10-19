Sciopero raccolta rifiuti e inciviltà. La città si trasforma in una discarica

Lo sciopero nazionale del comparto igiene ambientale, a cui hanno aderito molti lavoratori di Anconambiente, ha lasciato tracce molto evidenti in città. Venerdì la città è stata assediata dai rifiuti e i disagi in molte zone della città sono andati avanti fino alla tarda mattinata di ieri. Autentiche discariche sono spuntate e poi si sono alimentate grazie all’inciviltà dei singoli cittadini in molti punti della città.

Quelle più evidenti e impattanti, soprattutto a livello di immagine, le abbiamo viste in via Appannaggio, ossia la breve strada che collega piazza Kennedy a piazza della Repubblica, con decine di sacchi dei rifiuti di varie frazioni addossate al muro posteriore della chiesa del Sacramento; una brutta immagine a due passi dal Teatro delle Muse e lungo il passaggio dei turisti. Gli stessi che andando a visitare la chiesa di Santa Maria della Piazza si sono trovati davanti un’altra scena indecorosa: quintali di immondizia maleodorante abbandonata fuori da Igenio nella piazzetta attigua dove partono via Saffi e lungomare Vanvitelli. Venerdì ad Ancona giravano anche i crocieristi in viaggio con una nave della flotta Seven Seas realizzata alla Fincantieri di Ancona.

Segnalazioni di discariche fuori controllo sono arrivate da via Carducci/via Zappata, da via Rismondo e proteste ci sono state anche all’esterno delle scuole, in particolare al liceo ‘Savoia-Benincasa’. Ieri non era facile recuperare i disagi prodotti dai conferimenti nel giorno dello sciopero, tra giovedì e venerdì appunto. Fermo restando che il diritto allo sciopero resta tale e inviolabile, forse le responsabilità delle scene viste ieri in città vanno ascritte a più soggetti. Il personale di Anconambiente ha lavorato senza sosta e lo abbiamo testimoniato direttamente agli Archi dove la situazione era davvero fuori controllo.