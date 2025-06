Scippi e furti nella movida: scatta l’allarme

Furti di collanine durante la Movida, diverse le segnalazioni alle forze dell’ordine. Approfittando della calca vengono rubate collanine, portafogli e cellulari e quando le vittime se ne accorgono è ormai troppo tardi. Non importa se nelle pista da ballo, mentre si cammina tra le bancarelle di un mercatino o fuori da uno dei locali più gettonati del lungomare, quello che conta è che ci sia confusione per riuscire a mettere a segno il furto e poi darsi alla fuga.

L’ultimo week-end non è l’unico in cui sono avvenuti i furti: una vittima derubata mentre ballava in pista, ha sporto denuncia ai carabinieri che potranno cercare di identificare il responsabile visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nel locale.

Un fatto che fa tornare indietro di sette anni, quando la banda dello spray aveva messo a segno diversi colpi in città ed era presente anche durante la Strage di Corinaldo. Ignoti hanno invece tentato di rubare il cellulare a un’adolescente che sabato pomeriggio passeggiava con un’amica tra le bancarelle del mercato ‘Primo Sole’. La ragazzina è stata spinta da dietro, il suo cellulare è caduto a terra e un giovane ha tentato di prenderlo, ma lei è arrivata prima e lui si è dato alla fuga. Spintonata sabato sera una ragazza mentre stava entrando in locale a due passi dal lungomare: la giovane si è accorta subito dopo di non aver più indosso la catenina che gli era stata strappata, nonostante non fosse di valore, ma di bigiotteria. Una bravata per cui il responsabile, se identificato e denunciato, dovrà rispondere dell’accusa di rapina. Un reato che può portare a pesanti conseguenti per i responsabili.

A tenere gli occhi aperti su giovani e giovanissimi, sono gli addetti alla sicurezza, che fungono anche da deterrente per meno impavidi. Spiacevoli episodi di furti tra giovanissimi si erano verificati anche nei mesi invernali per le vie del centro storico, dove a un adolescente era sto rubato il Moncler. Una situazione simile a quella che si era verificata alcuni anni fa, quando un gruppo di giovanissimi, poi identificato, minacciava i coetanei per farsi sganciare denaro. I controlli saranno intensificati dalle forze dell’ordine durante i grandi eventi, quando migliaia di persone si riverseranno nelle piazze, rendendo la vita più semplice ai malviventi che potranno mischiarsi tra la folla. Negli ultimi giorni, complice il mercato, sono stati tre i portafogli rubati, di cui uno ritrovato, anche se senza denaro e restituito al proprietario.