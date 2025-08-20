Scippo di Ferragosto: un minore nel mirino

Di bande ce ne sarebbero diverse, tutte scollegate tra loro, non connesse da rapporti di amicizia o altro. Un fatto che desta ancora più preoccupazione perché allarga a macchia d’olio il fenomeno sempre più dilagante e comune del disagio giovanile e sociale che sta alla base di episodi come la rapina di metà luglio dei due giovani alla ferramenta del Cerretano di Castelfidardo, minorenni, stranieri, arrestati pochi giorni fa, e lo scippo di una collanina a un ragazzo a Numana a Ferragosto, difeso dall’amico preso a botte da un altro giovanissimo.

Proprio quest’ultimo sarebbe stato individuato dai carabinieri. E’ tutto stretto nel massimo riserbo proprio perché si tratta di un giovane che non ha raggiunto la maggiore età. Le indagini procedono anche per l’altro episodio increscioso avvenuto la notte dopo, sempre a Numana, dove tra giovanissimi su un motorino hanno investito una coetanea che passeggiava sul marciapiede tranciandole tre dita. Per individuarli sono in corso di visione i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Quello delle baby gang è uno dei temi del dibattito politico anche regionale. La Lega Marche commenta: "E’ stato un Ferragosto di violenza: un 17enne viene pestato a sangue da una banda di delinquenti dopo aver difeso un amico. Naso rotto, cellulare rubato e una famiglia che oggi chiede giustizia. Non possiamo più tollerare queste aggressioni. Chi sbaglia paga, a qualsiasi età: è ora che anche i minorenni violenti rispondano delle loro azioni come i maggiorenni".

Massima condanna anche dal sindaco di Numana Gianluigi Tombolini che conferma che le indagini sono quasi concluse per l’episodio ferragostano e rimarca che è simbolo della deriva della società. Sirolo ha esteso ulteriormente al 19 settembre l’ordinanza estiva per porre un freno alla movida molesta in centro storico, fatta anche di piccoli episodi legati a scorribande di ragazzini.

Anche Osimo e Castelfidardo sono finite appunto nel mirino delle bande di ragazzi che si scontrano anche tra loro a colpi di risse e piccoli furti. La Municipale fidardense anche per questo ha intensificato i controlli e i sopralluoghi. Nel corso degli ultimi controlli serali sono stati deferite in stato di libertà tre persone per guida in stato di ebbrezza alcolica cui è seguito il ritiro della patente.

Silvia Santini