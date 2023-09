Scissione civiche a Jesi: Marasca ’Per Jesi’, Rossetti capogruppo

Dopo la scissione interna alle liste civiche ora all’opposizione il candidato sindaco Matteo Marasca (ex Pd e voluto con forza in quel ruolo dall’ex sindaco Massimo Bacci- JesiAmo) cambia gruppo consiliare. Con lui anche Francesco Rossetti e Matteo Sorana. L’associazione "per Jesi", dopo aver organizzato negli scorsi mesi la propria struttura interna ha presentato ieri la costituzione del nuovo gruppo consigliare "Per Jesi". "Rispondendo ad un principio di avvicendamento che impiega in modo egualitario tutte le valide e varie professionalità che si attestano nel gruppo consiliare di Per Jesi – spiegano - il capogruppo che per primo rivestirà questo ruolo è il consigliere Francesco Rossetti. Si realizza così una proposta civica rinnovata, pragmatica e rivolta al futuro, grazie al contributo e il sostegno di una comunità di persone motivate, giovani, competenti. L’associazione rimane aperta ad ogni esperienza che voglia unirsi per collaborare e contribuire ad un movimento inclusivo e democratico, pronto a confrontarsi con le sfide poste da una città che ha bisogno di tornare ad essere moderna, sostenibile e vivibile".