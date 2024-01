Scivola sulle scale dello yacht: paura per un operaio

Scivola sulle scale di uno yacht in costruzione mentre lavora nel cantiere navale. L’infortunio sul lavoro è avvenuto ieri, nella tarda mattina, all’interno dell’area del gruppo Ferretti, in via Mattei. A perdere l’equilibrio, precipitando a terra, è stato un operaio di 21 anni che ha riportato un politrauma alle gambe. Il giovane si trovava su un ponteggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe sbilanciato cadendo. È stato soccorso prima dai colleghi poi è stato chiamato il 112 che ha inviato sul posto l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Gialla. Con un codice di media gravità è stato portato in pronto soccorso all’ospedale di Torrette dove è entrato in sala emergenza. In cantiere è arrivata anche la polizia, per i rilievi del caso. Il giovane non è in pericolo di vita. Saranno da accertare eventuali osservanze o meno della sicurezza sul posto di lavoro.

Sempre nella tarda mattinata di eri si sono verificati due incidenti stradali in zona Posatora, non collegati tra loro. Il primo in via del Fornetto, attorno alle 14, con due auto coinvolte, dove è intervenuta la Croce Rossa. Feriti moglie e marito, lei 48 anni, lui 52 anni, entrambi italiani. Erano a bordo dello stesso veicolo che ha urtato una seconda auto, probabilmente a causa della pioggia. Sono stati portati in ospedale con un codice di media gravità. Poco dopo le 14 si è verificato un frontale in via Posatora, vicino alla chiesa, tra una Bmw e una Mercedes. Anche qui due feriti: un 88enne e un 21enne, soccorsi dalla Croce Gialla. Non sono in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi e la sede stradale, la polizia locale per i rilievi dell’incidente. L’anziano era rimasto bloccato tra le lamiere ma è stato estratto con l’aiuto dei sanitari.

ma. ver.