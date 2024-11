Scivolone del Loreto, in vetta va Ankon Dorica. L’Olimpia Ostra Vetere si conferma al primo posto

Colpo di scena nella settima giornata di andata di Seconda Categoria. Nel girone D, il Loreto, che stava viaggiando fortissimo con cinque vittorie e un pari nelle prime sei giornate oltre al miglior attacco di entrambi i gironi anconetani, incappa in una pessima giornata e viene nettamente battuto sul campo della Villa Musone, che vince 3-1. La prima sconfitta costa subito cara perché il Loreto perde il primato e viene anche agganciato al secondo posto dal SA Castelfidardo: ora in testa c’è l’Ankon Dorica che, sempre per 3-1, vince sull’Osimo Stazione Five.

Nel girone C invece al comando c’è ora l’Olimpia Ostra Vetere, che vince anch’essa per 3-1 ed approfitta dei passi falsi di tutte le altre, con Arcevia e Cupramontana battute e Le Torri Castelplanio che non vanno oltre il pareggio. Bel successo del Monsano: 3-0 in casa sulla Serrana e rilancio in classifica.

Settima giornata. Girone C. Risultati. Aurora Jesi-Senigallia Calcio 1-1; Corinaldo-Borgo Molino 1-1; Le Torri Castelplanio-Rosora Angeli 1-1; Monsano-Serrana 1933 3-0; Monte Porzio-Avis Arcevia 1-0; Monte Roberto-Terre del Lacrima 2-1; Olimpia Ostra Vetere-Chiaravalle 3-1; Trecastelli-Cupramontana 1-0. Classifica. Olimpia Ostra Vetere 14; Cupramontana, Le Torri Castelplanio, Monte Roberto, Avis Arcevia 13; Trecastelli, Corinaldo 12; Chiaravalle, Serrana 1933, Rosora Angeli 9; Senigallia Calcio 8; Terre del Lacrima 7; Monsano 6; Monte Porzio, Borgo Molino 5; Auora Jesi 3. Prossimo turno. Avis Arcevia-Monte Roberto; Borgo Molino-Trecastelli; Chiaravalle-Aurora Jesi; Cupramontana-Olimpia Ostra Vetere; Rosora Angeli-Corinaldo; Senigallia Calcio-Monsano; Serrana 1933-Monte Porzio; Terre del Lacrima-Le Torri Castelplanio.

Girone D. Risultati. Villa Musone-Loreto 3-1; SA Castelfidardo-Falconarese 1-0; Palombina Vecchia-Camerano 5-3; Leonessa Montoro-Nuova Sirolese 0-0; Giovane Offagna-GLS Dorica 1-0; Candia Baraccola-Europa Calcio 2-0; Ankon Dorica-Osimo Stazione Five 3-1; Agugliano Polverigi-Piano San Lazzaro 1-2. Classifica. Ankon Dorica 17; SA Castelfidardo, Loreto 16; GLS Dorica 12; Piano San Lazzaro 11; Villa Musone, Candia Baraccola, Agugliano Polverigi 10; Palombina Vecchia 9; Leonessa Montoro 8; Osimo Stazione Five, Falconarese, Nuova Sirolese 7; Giovane Offagna 6; Camerano, Europa Calcio 5.

Prossimo turno. Camerano-Ankon Dorica; Europa Calcio-Villa Musone; Falconarese-Palombina Vecchia; GLS Dorica-Agugliano Polverigi; Loreto-Leonessa Montoro; Nuova Sirolese-Giovane Offagna; Osimo Stazione Five-Candia Baraccola; Piano San Lazzaro-SA Castelfidardo.

Andrea Pongetti