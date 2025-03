"Scollegamenti", primo atto. Festival in nome del silenzio

Debutta ad Ancona "Scollegamenti", il primo festival dedicato al potere del silenzio. Il 24 maggio la Mole Vanvitelliana accoglierà un evento che vuole riscoprire il valore del silenzio come strumento di crescita, ascolto e connessione. Molti gli ospiti, a cominciare da Pablo Trincia, con la sua incredibile voce e il suo modo unico di fare inchiesta anche attraverso podcast straordinari, e Omar Schillaci, vicedirettore di Sky TG24. Per la prima edizione il tema centrale sarà proprio il silenzio, un argomento che tocca diversi ambiti come l’arte, la psicologia, la linguistica, la scrittura, l’economia, la tecnologia e il benessere. Il silenzio non è solo l’assenza di parole, ma un’occasione per osservare e ascoltare con maggiore consapevolezza. L’evento è organizzato da Vanilla Marketing e dall’associazione culturale NextUs.

"Il silenzio è lo spazio in cui prendono forma le idee e le connessioni più autentiche. In un’epoca che ci spinge a riempire ogni momento di rumore, Scollegamenti è un atto di ribellione e consapevolezza" dichiara Carlotta Carucci, CEO di Vanilla Marketing. Martina Brunetti, presidente di NextUs, dice: "Il festival è un ponte tra generazioni, idee e discipline. Promuoverlo significa sostenere un’Ancona più consapevole e innovativa".

Il programma prevede talk ispirazionali, esperienze immersive e momenti di convivialità, così da offrire strumenti per affrontare la quotidianità con maggiore profondità. A chiudere la giornata, un aperitivo speciale con i biscotti della Cooperativa Frolla, impegnata nell’inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità.