Scolmatori, il sindaco: "Basta fake news"

"È dal 2019 che i fondi per gli interventi sugli scolmatori sono stati stanziati dall’Aato 2. È estremamente trasparente e limpido, a differenza delle intenzioni dei Riformisti per Falconara: non si capisce come mai continuino a fare disinformazione anche su aspetti facilmente verificabili". Così il sindaco Stefania Signorini risponde ai centristi, che in un intervento dei giorni scorsi sul Carlino avevano messo in dubbio la disponibilità finanziaria per realizzare le opere che porteranno a superare il disagio degli sversamenti a mare. "Siamo già arrivati alla fase della progettazione esecutiva – prosegue – come emerso dall’incontro del 13 luglio scorso con i rappresentanti di Viva Servizi e con gli amministratori comunali di Ancona, cui ho partecipato in rappresentanza del Comune di Falconara. Ciò significa che l’avvio dei lavori è sempre più vicino e concreto. Trattandosi di opere di decine di milioni di euro è stato necessario seguire un iter aperto a tutta l’Unione europea per affidare la progettazione preliminare. Tale fase è stata completata e a breve, dopo l’acquisizione delle autorizzazioni, potremo passare alle opere vere e proprie". Dal Castello, inoltre, il sindaco fa sapere che "l’intervento sugli scolmatori del litorale di Ancona e Falconara è stato inserito nel piano d’ambito a testimonianza che l’assemblea dell’Aato 2, approvando il piano, lo ha ritenuto prioritario, condividendo nel contempo il convincimento comune circa la necessita di dare risposte ai cittadini coinvolti. Lo stanziamento è stato previsto nel piano quadriennale degli interventi del 2019. L’intero piano degli interventi è coperto con la tariffa e in generale con i ricavi generati dalla gestione del servizio idrico integrato e delle attività connesse". E continua: "Gli importi inseriti nel piano, con riferimento ai singoli interventi da realizzare, sono inevitabilmente frutto di stime, spesso al lordo dei ribassi d’asta e vanno a quantificare la parte degli investimenti che troverà copertura attraverso la tariffa. Per fare un uso il più contenuto possibile della leva tariffaria, ma anche per far sì che la sua funzione venga distribuita in modo equilibrato per tutta la durata della gestione, il gestore Viva Servizi, di concerto con Aato 2, ha reperito altre fonti di finanziamento per integrare la provvista garantita con la tariffa e consentire l’integrale finanziamento delle opere.

Viva Servizi sta infatti beneficiando di un finanziamento concesso con le logiche della finanza di progetto, proprio per realizzare la finalità sopra detta. Va infine precisato che il piano d’ambito è assoggettato a revisione biennale, per far fronte ad esigenze sorte nel periodo intercorrente tra due revisioni successive". Quanto ai documenti sugli interventi e le coperture finanziarie, Signorini ricorda che sono disponibili sul sito di Aato 2 nell’allegato B della delibera 12 del 17 dicembre 2020.

Giacomo Giampieri