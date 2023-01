Scomparsa da venti giorni: riconosciuta da un tatuaggio

Era scomparsa da venti giorni, ritrovata in piazza D’Armi grazie ad un tatuaggio. La donna, una ragazza di 33 anni, era stata dichiarata scomparsa a inizio gennaio: gravata da precedenti e con problemi di tossicodipendenza, si era allontanata da casa rendendosi irreperibile, senza apparenti motivi. La segnalazione era stata fatta dai familiari, che si erano detti preoccupati per le sue condizioni di salute. Una preoccupazione, la loro, che fortunatamente si è attenuata due giorni fa. Infatti, nell’ambito dei dispositivi di controllo del territorio, la 33enne è stata ritrovata. Dalle prime ore del pomeriggio di venerdì, il personale della Polizia di Stato, insieme al Reparto prevenzione crimine, ai Carabinieri, alla Guardia di finanza, alla polizia locale e provinciale, sono stati impegnati in una massiva operazione di controlli nel quartiere del Piano San Lazzaro e delle vie limitrofe. Il servizio disposto ha consentito il rintraccio in piazza d’Armi della 33enne, che al momento del controllo era priva di documenti e veniva riconosciuta grazie alla descrizione che era stata fornita dalla segnalazione dei familiari. In particolare, decisivo un tatuaggio. Un risultato, questo, che è sintomatico dell’importanza sociale dei dispositivi di controllo previsti, che non si fermano alla sola repressione e prevenzione dei reati, ma che si incardinano in un più ampio servizio di sicurezza e di affidamento per la collettività. Tra il bilancio dei controlli, emerge che la divisione di polizia amministrativa della Polizia di Stato, in collaborazione col comando di polizia locale, ha proceduto al controllo di un esercizio di piazzale Loreto, dove sono stati rinvenuti cibi scaduti e messi in vendita. La merce veniva sottoposta a sequestro ed è stata elevata una sanzione pecuniaria per 3mila euro. inoltre, il titolare veniva sanzionato per occupazione di suolo pubblico. Nel complesso effettuati diversi posti di controllo, che hanno consentito l’identificazione di 180 soggetti e di 90 veicoli controllati.

Nicolò Moricci