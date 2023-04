Scomparsa, si cerca ancora Andreea Al setaccio i campi dell’ex fidanzato

di Sara Ferreri

Si cerca ancora Andreea Rabciuc, la giovane jesina di origini romene, campionessa di tiro a segno, scomparsa il 12 marzo dell’anno scorso da un casolare sulla Montecarottese in Vallesina. O meglio il suo corpo. Ieri mattina, stavolta sulle colline tra Maiolati Spontini e Monte Roberto sono ripartite le ricerche del corpo della ragazza che se fosse viva oggi avrebbe 28 anni, alla presenza anche del pubblico ministero Irene Bilotta e del consulente della Procura Luca Russo. Ricerche con il cane detective specializzato per la ricerca cadaveri (del nucleo cinofili carabinieri da Bologna), lo stesso utilizzato anche per le ricerche di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane residente a Novellara (in provincia di Reggio Emilia) scomparsa a fine aprile del 2021 e ritrovata nel novembre scorso.

Ieri mattina il cane detective e una task force di carabinieri, vigili del fuoco volontari hanno battuto la campagna, tra vigne e ulivi a lato della Boccolina. Il sospetto è che l’unico indagato, Simone Gresti abbia portato Andreea in quel terreno che era nella sua disponibilità: una zona piuttosto impervia e lontana da occhi indiscreti. Siamo in un terreno a cui si arriva da una stradina sterrata, traversa della corciatoia che dal Comune di Maiolati Spontini scende verso l’uscita Moie della superstrada. Carabinieri e vigili del fuoco hanno lavorato per ore nei terreni distanti quasi tre chilometri dal casolare sulla montecarottese (sul versante opposto dall’altra parte del fiume) dove Andreea ha trascorso la sua ultima notte. Si cercherebbe proprio lì perché quei terreni erano nella disponibilità della famiglia di Simone Gresti, l’ultimo compagno di Andreea e unico indagato, al momento per sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti che si sospetta siano state utilizzate in quell’ultimo festino nella roulotte sulla Montecarottese. Il papà di Simone utilizza quel terreno principalmente come orto dove ci sono anche delle piante da frutto. Controllato da vigili del fuoco, carabinieri a piedi e cinofili anche un piccolo casolare che si trova su quel terreno e sempre nella disponibilità della famiglia. Circa quattro ore di ricerche soprattutto in un paio di punti del terreno anche con le pale per scavare. Controllati anche i pozzi.

Il nuovo sopralluogo sarebbe scaturito dal fatto che le immagini dei droni fatti volare anche in zona avrebbero evidenziato delle zone dove il terreno presentava degli avvallamenti o delle movimentazioni sospette. Ma di Andreea nessuna traccia. Nemmeno stavolta. Attorno all’ora di pranzo il pm Irene Bilotta, il tecnico Luca Russo e la task force di carabinieri, cinofili e vigili del fuoco hanno lasciato la Boccolina senza nuovi elementi. Bocche cucite da parte del pm sulle indagini in corso. Trovato nulla? "Per ora no" si limita a dire ai cronisti. "Non siamo stati invitati a partecipare alle nuove ricerche – spiega l’avvocato di Gresti Emanuele Giuliani – Non sappiamo nemmeno perché abbiano cercato in quella zona dove tra l’altro era noto che il padre del mio assistito avesse questo terreno. Noi non abbiamo ulteriori elementi, aspettiamo l’esito delle indagini convinti che Simone non sia colpevole. Ci aspettiamo una proroga che a questo punto dovrebbe arrivare a giorni". La prossima settimana infatti scadrà la precedente proroga delle indagini partite dopo un mese dalla scomparsa. Probabilmente si andrà verso una nuova proroga di sei mesi.