Scomparso da sabato: allarme per un 60enne

Una ricerca a persona è stata diramata ieri, nel tardo pomeriggio, tra Falconara e Castelferretti. Un uomo, di 60 anni, ha fatto perdere i contatti ai propri familiari, da sabato, che si sono rivolti ai carabinieri. Le ricerche sono iniziate in zona Fiumesino e per le vie di Falconara frequentate dall’uomo e arrivate fino alla zona di case Unrra, al confine con Castelferretti. In serata è stato chiesto il supporto anche dei vigili del fuoco che hanno raggiunto la caserma della Tenenza per avere tutte le informazioni del caso. Non si conoscono le motivazioni dell’allontanamento del cittadino, solo che era solito girare in bicicletta, per Falconara e abita a Fiumesino. Potrebbe avere avuto problemi di salute. Anche la prefettura è stata informata. L’uomo mancava da casa da due giorni e non risponde al cellulare. C’è preoccupazione per i familiari. Le zone di ricerca sono concentrate nelle vie dove era solito passare. Chi ha notizie può fornirle al 112. Sulla pagina Facebook "La sai l’ultima di Falconara" è stata diramata una foto.