Scomparso da 2 giorni, ritrovato in grave stato di ipotermia in una zona impervia Non si avevano più notizie dell’uomo da sabato 15 marzo, è stato recuperato dal Soccorso Alpino. Il suo telefono cellulare risultava ancora acceso e raggiungibile e ha permesso di individuarlo attraverso il sistema a bordo dell’elicottero utilizzato per i soccorsi