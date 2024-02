Sconfiggere le paure con la danza aerea

Un’attività unica e speciale, spettacolare e armoniosa. La danza aerea è una disciplina acrobatica che prende ispirazione dalle arti circensi, unite con la danza classica, moderna e perfino contemporanea. Sulle origini di questa disciplina si sono evolute diverse teorie: secondo molti, a svilupparla, fu un membro della compagnia del Cirque Du Soleil, fin dal 1917. In questa danza, ormai considerata uno sport a tutti gli effetti, ci si esibisce a qualche metro di altezza, grazie all’utilizzo di attrezzi di scena quali tessuti, trapezi, cerchi o corde. Negli ultimi anni, la disciplina, si sta facendo conoscere nel mondo della danza per la spettacolarità e armonia dei suoi movimenti, che spesso coinvolgono anche l’arte e la musica. È uno sport che sviluppa non solo l’elasticità, ma fonde acrobatica ed equilibrio. Dal punto di vista fisico prepara tutto il corpo: potrai sviluppare gradualmente forza, flessibilità e consapevolezza dei movimenti seguendo il tuo ritmo. Per quanto le abilità dei danzatori aerei talvolta appaiano sovrannaturali, la danza aerea è una disciplina alla portata di tutti coloro che abbiano grinta, motivazione, costanza e passione, adatta anche a fisici non proprio giovanissimi.

Danzare in aria aiuta a vincere la paura del vuoto e ad acquistare fiducia in sé: è un modo divertente e diverso per allenarsi e tenersi in forma, stuzzicando anche la fantasia e la creatività. Se non soffri di vertigini, puoi mettere alla prova il tuo equilibro e la tua coordinazione, ovviamente sempre in sicurezza!

Ilaria Sanguinetti, III C