"Scongiurato accorpamento scuole. Ora il teatro all’ex Squadra Rialzo"

Il doppio colpo di scena è stato servito dal sindaco Stefania Signorini proprio in coda alla conferenza di fine 2023: "Abbiamo scongiurato l’ipotesi di accorpamento dell’Istituto Falconara Centro con l’Istituto Ancona Nord", l’annuncio a sorpresa. "Pochi giorni fa ho avuto una riunione con l’Anci ed è passata la proposta votata a maggioranza dal nostro Consiglio: nell’anno scolastico 2024-2025 saranno accorpati il Centro con il Sanzio, entrambi ricadenti nel territorio falconaresi". E il desiderio per l’anno a venire? "Il teatro all’ex Squadra Rialzo. Un rammarico che la città non ne abbia mai avuto uno, ma presto ci saranno novità. Si sta chiudendo l’iter per la caratterizzazione dei terreni e ci stiamo confrontando con Rfi affinché l’immobile, dove realizzare anche il museo dei trasporti ferroviari, entri nella disponibilità del Comune". Sono le due notizie più importanti rimbalzate ieri dal Castello.

A sette mesi dalla rielezione al primo turno, Signorini e gli assessori Valentina Barchiesi, Marco Giacanella e Ilenia Orologio – assenti per ragioni personali Romolo Cipolletti e Raimondo Baia – hanno fatto il punto su opere avviate e servizi attivati da maggio a dicembre, alcuni dei quali finanziati nella prima legislatura della Prof. Nella lista dei traguardi, "lo storico inizio dei cantieri all’ex Garage Fanesi, l’eterna incompiuta, che diventerà un presidio e un attrattore per il centro – ha detto il primo cittadino – e la riqualificazione delle periferie come Villanova, che accoglierà il nuovo Civic Center al posto dell’ex scuola Lorenzini". In materia ambientale è stato menzionato il fronte unico con Ancona e con l’omologo Daniele Silvetti contro gli sversamenti a mare, dopo un lungo iter tecnico e di concertazione, concretizzatosi con l’avvio delle opere "che saranno realizzate da Viva Servizi per dare risposte a cittadini e turisti, garantendo il diritto ad un mare pulito", nonché "le comunità energetiche di Castelferretti e Palombina Vecchia, che prenderanno forma tra gennaio e marzo".

Il vicesindaco Barchiesi, con deleghe a Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente, ha citato "la ristrutturazione della scuola Da Vinci di Castelferretti: confidiamo di effettuare il trasloco per Pasqua. A dispetto delle chiacchiere, ci sarà anche la nuova mensa e l’edificio risponderà pienamente ai criteri di sostenibilità ed efficienza energetica. Proseguono anche i lavori di conversione della Peter Pan in asilo nido". Giacanella (Bilancio, Personale, Informatizzazione, Cultura e Turismo), al netto dell’aumento dei tassi di interessi sui mutui da 2,4 a 4,1 milioni l’anno, ha rivendicato "siamo riusciti a mantenere i servizi erogati alla città". Mentre continua il processo di "digitalizzazione della macchina comunale anche grazie alle risorse del Pnrr", sul piano culturale, ha infine ricordato "la sinergia con le associazioni" e la volontà di consolidare "il Falcomics", che nel maggio scorso ha registrato 103mila visitatori.

Le news di Orologio, assessore a Servizi sociali, Scuola e Commercio: 12 iscritti al Centro diurno del Visintini, "prossimo alla riapertura"; in partenza il progetto di cohousing per persone con disabilità "in un immobile da riqualificare in piazza Martiri delle Foibe" e l’housing re-start "per madre e figli minori in difficoltà in un altro appartamento a Villanova"; al lavoro per riaprire nuove attività commerciali e riorganizzare i banchi dei mercati rionali.