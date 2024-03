Scontri allo stadio: nove Daspo ai tifosi della Civitanovese

Sono ben 9 i Daspo emessi dal questore di Ancona a seguito del match regionale di Eccellenza tra Jesina e Civitanovese che si è disputato lo scorso dicembre presso lo stadio di Jesi. Durante la partita, in particolare durante le fasi di afflusso delle tifoserie, un gruppo di sostenitori ospiti si compattavano nei pressi di una strada presente nelle immediate vicinanze dello stadio e, anziché dirigersi verso l’ingresso a loro riservato, si avviava nell’opposta direzione. Lo scopo del gruppo di tifosi era quello di ingaggiare uno scontro all’altezza della curva della tifoseria locale ed, effettivamente, le due tifoserie venivano in contatto fra loro. In quegli istanti il gruppo dei tifosi ospiti avevano il viso occultato da sciarpe, cappucci e passamontagna e, muniti di bastoni e cinture dei pantaloni, tentavano di aggredire i tifosi locali. L’azione violenta veniva interrotta prontamente dai poliziotti. Nove tifosi protagonisti degli episodi violenti sono stati identificati (tutti italiani di età compresa tra i 25 e i 40 anni) e a loro è stato notificato il provvedimento del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.