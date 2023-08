Scontri e sangue in Grecia Fermati tre tifosi croati

Tifosi croati notati a bordo della nave della Anek Lines diretta ad Ancona e segnalati alla polizia di frontiera. Un fermo quello effettuato ieri mattina a seguito dei fatti accaduti lunedì scorso in Grecia dove una partita dei preliminari della Champions League tra Aek Atene e Dinamo Zagabria è stata cancellata dopo i violenti fatti di cronaca che l’hanno preceduta. Scontri tra le due tifoserie che hanno prodotto un bilancio drammatico. Un tifoso ellenico di 29 anni è stato accoltellato a morte, altri 8 sono rimasti feriti e la polizia greca ha fermato 98 supporters, 92 dei quali di nazionalità croata.

Diversi sostenitori della Dinamo (le istituzioni greche e quelle della Uefa avevano vietato ai croati di viaggiare fino ad Atene per motivi di sicurezza visti i rapporti tutt’altro che idilliaci tra le due tifoserie), la società calcistica più conosciuta e vincente della Croazia, sono riusciti a sfuggire ai controlli e ai fermi della polizia locale. Alcuni di questi hanno pensato bene di allontanarsi dalla capitale e di non recarsi neppure al porto di Patrasso, super controllato dalle autorità.

Tra questi anche i tre cittadini croati posti in stato di fermo ieri dopo lo sbarco della nave alla banchina 13 del porto di Ancona. Da quanto è stato possibile ricostruire, i tre uomini sono arrivati a Igoumenitsa, l’altro porto ellenico dove le navi fanno scalo prima di ripartire verso Ancona, e martedì sera sono saliti a bordo della nave Olympic Champion. Lo hanno fatto senza avere bagagli e destando subito dei sospetti per le loro condizioni generali.

Nessuno dei tre viaggiava con dei bagagli, neppure una borsa, particolare molto strano in un periodo di vacanza come questo, inoltre uno aveva una ferita abbastanza evidente alla nuca, tamponata non troppo bene. Il comandante attraverso il controllo documentale ha subito ricostruito le loro identità: tutti e tre erano cittadini croati. La notizia degli incidenti di Atene e della morte del tifoso greco era conosciuta, da qui la segnalazione dei tre passeggeri alle autorità di polizia anconetane.

In mezzo alle migliaia di viaggiatori approdati allo scalo dorico ieri poco dopo le 11 c’erano anche i tre, ad attenderli hanno trovato i poliziotti della polmare che li hanno scortati nei loro uffici doganali alla stazione marittima.

Resta da capire quali provvedimenti verranno eventualmente presi nei loro confronti e soprattutto se e quando potranno rientrare nel loro Paese.