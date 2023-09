Scontro auto-scooter a Senigallia: grave 40enne

Traffico in tilt sulla bretella nord ieri poco prima delle 12,30 a causa di un violento scontro che ha visto coinvolti un’auto e uno scooter. Sono ancora in corso di accertamento le cause all’origine dell’incidente che ha coinvolto un 40enne senigalliese che si trovava in sella al suo scooter e un automobilista 33enne rimasto illeso. L’incidente si è verificato all’altezza dell’uscita di via Berardinelli, un tratto più volte teatro d’incidenti: nel 2019 un 48enne era morto carbonizzato, a due passi dalla stessa uscita, all’interno della sua auto dopo uno scontro. Ieri fortunatamente l’uomo è stato soccorso dal personale medico arrivato in ambulanza, ma anche in elicottero: l’equipe medica è stata verricellata mentre l’eliambulanza è atterrata a poca distanza dal luogo dell’incidente.

Il 40enne è stato subito soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale di Torrette di Ancona in eliambulanza: dopo gli accertamenti i medici hanno rassicurato i familiari riguardo alle condizioni di salute del centauro che non desterebbero preoccupazioni. Sul posto per mettere in sicurezza lo scenario incidentale è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La circolazione veicolare è stata sospesa per un breve periodo per consentire rilievi e soccorsi. Lunghe code si sono formate in prossimità dell’ingresso della bretella, molto trafficata dopo la chiusura del ponte Garibaldi avvenuta a seguito dell’alluvione di un anno fa.