Scontro auto-scooter nella zona artigianale, paura per un sedicenne. Disagi al traffico

Tamponamento tra un’auto e un motorino a Castelplanio: ferito, per fortuna non gravemente, un ragazzino sedicenne del posto. Lo schianto è avvenuto ieri alle 18, nella zona artigianale di Castelplanio in via Cannegge, all’altezza del bivio con via Brodolini. Tanta paura ma fortunatamente solo qualche contusione e ferite al volto per il ragazzino rovinato a terra dopo l’impatto con una Punto. Inevitabili i disagi al traffico per consentire i soccorsi.