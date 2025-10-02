Scontro camion-scooter, grave 25enne

L’impatto è stato violento. Quell’incidente che ha paralizzato il traffico, sempre intenso, lungo la statale 16 ha avuto luogo nello stesso tratto dove se ne sono verificati tanti nel corso degli anni, e dove, poco più avanti, è stata realizzata una maxi rotatoria.

Erano le 9.30 quando, lungo quell’arteria, poco prima di arrivare al centro commerciale Cargopier, uno scooter ha terminato la sua corsa sotto un autoarticolato. Il mezzo pesante procedeva verso sud, in direzione Osimo. Lo scooter sarebbe ’scivolato’, finendo per incastrarsi sotto la cabina del camion che stava procedendo appunto per la propria corsia di marcia. Il ragazzo che era alla guida dello scooter, un 25enne di Ancona, è stato sbalzato dal sellino, rovinando sull’asfalto. Il suo mezzo invece è rimasto incastrato sotto la parte frontale dell’autoarticolato. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono accorsi i sanitari della Croce gialla di Camerano, con l’automedica, i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, che hanno messo in sicurezza l’area, e una pattuglia della Polizia stradale.

Il 25enne è stato stabilizzato sul posto, per poi essere intubato e trasportato con un codice di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Poi è stato portato in sala operatoria. Le prossime ore saranno determinanti per capire se le sue condizioni fisiche potranno permettergli di tornare alla normalità.

Non si conoscono le cause che hanno provocato l’incidente: è possibile abbia giocato un ruolo fondamentale la pioggia che cadeva in maniera copiosa, determinando forse la perdita di controllo del mezzo da parte del ragazzo.

Illeso ma sotto choc per l’accaduto il camionista, anche lui anconetano. La viabilità è stata in parte interrotta dalla Polizia per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.

Quasi in contemporanea, lungo la vicina via Sbrozzola, ieri mattina si verificava un altro incidente: un’auto, sempre per colpa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, è finita contro il guard rail, rimanendo a bordostrada in attesa dei soccorsi, e interrompendo pericolosamente il traffico lungo le curve che portano verso il centro di Osimo.

Illeso il conducente, per lui solo tanta paura. Gli automobilisti che viaggiano su quella strada ogni giorno per raggiungere Ancona per lavoro chiedono al Comune interventi urgenti, al fine di proteggere l’incolumità di chi la percorre.

Silvia Santini