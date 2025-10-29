Scontro di culture in famiglia: "I miei genitori vogliono uccidermi". Ma il giudice non crede alla 13enne

Le avrebbero negato di avere amicizie maschili, di uscire con le amiche, di vestirsi con capi di abbigliamento larghi che non lasciassero intuire le forme del corpo. Una vita molto castigata per un’adolescente di 13 anni, figlia di genitori musulmani che l’avrebbero rilegata alle mura domestiche e alle loro abitudini di vita. Quando la ragazzina sgarrava sarebbe stata picchiata, anche con il bastone della scopa a cui sarebbero seguite pure le minacce di morte. "Prendo un coltello e mi sbarazzo di te per sempre", le avrebbe promesso il padre. La madre non sarebbe stata da meno: "Vedrai che ti avveleno, ti strozzo con un cavo".

A fine luglio del 2023 la 13enne è scappata di casa, terrorizzata dall’ultima minaccia del padre sentita mentre parlava con la madre e diceva alla moglie: "Prendi un coltello e mettilo sotto il letto così se fa qualcosa di male l’ammazzo prima". Quella sera la minorenne è uscita dall’abitazione familiare, appena fuori dal centro, e ha camminato per ore fino ad arrivare al porto. Lì una pattuglia della polizia l’ha notata, era in ciabatte, piangeva a dirotto, spaventata. "I miei genitori mi vogliono uccidere" avrebbe confidato la 13enne agli agenti che l’hanno tranquillizzata e portata in questura dove si è attivato poi il protocollo per minori vittime di violenze in famiglia. Sono stati allertati i servizi sociali, il tribunale dei minori e la ragazzina non ha più fatto rientro a casa. E’ finita in una comunità e i genitori, un 44enne e una 43enne, entrambi bengalesi, prima sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia poi sono finiti a processo (procedevano con il rito abbreviato) dove il giudice Alberto Pallucchini però ieri li ha assolti entrambi "perché il fatto non sussiste". Il padre era difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi, la madre dall’avvocato Andrea Marini.

La 13enne, che oggi ha 15 anni e ha un tutore legale (entrambi i genitori non hanno più la potestà genitoriale), rappresentato dall’avvocato Federica Battistoni, era parte civile con l’avvocato Davide Mengarelli. Le motivazioni della sentenza usciranno tra 90 giorni e la pm titolare del fascicolo, Valeria Cigliola, potrà valutare se ricorrere in appello. Stando alle accuse, basate sulle dichiarazioni della minore rese anche quando fu sentita dal giudice delle indagini preliminari con la formula dell’incidente probatorio (per cristallizzare la sua testimonianza valevole come prova in caso di processo), i maltrattamenti sarebbero iniziati sin da quando era una bambina. La madre, quasi quotidianamente, l’avrebbe picchiata utilizzando oggetti della vita domestica e persino il bastone della scopa. Anche il padre l’avrebbe percossa minacciandola che si sarebbe sbarazzato di lei e impugnando in più occasioni un coltello fino all’episodio del 27 luglio di due anni fa in cui la 13enne poi scappò di casa.

La difesa degli imputati ha sostenuto una serie di incongruenze e contraddizioni evidenziate nella minorenne che avrebbe solo litigato spesso con i genitori nel percorso della sua crescita. Condotte non ritenute maltrattanti dal giudice che li ha assolti.