Scontro di gioco al Dorico, 18enne perde i sensi. Poi si riprende e viene portato all’ospedale

Un ragazzo di 18 anni che milita nelle giovanili della Fermana, è rimasto ferito ieri pomeriggio allo stadio Dorico in seguito a uno scontro di gioco con un avversario dell’Ancona. I due sono saltati in contemporanea per prendere una palla di testa.

Il calciatore gialloblu ha avuto la peggio e si è accasciato a terra incosciente. In campo e fuori si sono vissuti attimi d’angoscia. I militi della Croce Rossa, presenti allo stadio con un’ambulanza, sono intervenuti prontamente. Il ragazzo si è ripreso dopo circa 30 secondi e tuttora non ricorda l’ accaduto. Una volta contattata la centrale 118, è stata fatta intervenire sul posto la Croce Gialla che ha trasportato il calciatore all’ospedale di Torrette.