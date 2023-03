Scontro elettorale sui cinghiali "Spetta a Regione e Ente parco" "Il Comune chieda di intervenire"

di Pierfrancesco Curzi

Cinghiali a zonzo nelle aree urbane, è scontro istituzionale sulle soluzioni da trovare per risolvere il problema.

Protocolli, tavoli di discussione, competenze, insomma tanta burocrazia e propaganda di parte, ma intanto il problema non si sta risolvendo.

In risposta a un’interrogazione presentata dalla consigliera del Pd Giangiacomi in consiglio, l’assessore all’ambiente, Michele Polenta (ex Verdi), ha attaccato la Regione: "Non capisco per quale motivo Palazzo Raffaello non abbia ancora deciso di aderire al protocollo previsto dalla legge nazionale già attivo in molti territori del paese _ ha detto Polenta _. Invece di metterci tutti insieme, parlo degli enti preposti, per combattere il fenomeno, la Regione resta fuori non fa altro che inviare ordinanze ai sindaci per attivare la polizia provinciale, competente sul tema cinghiali. Perché non attiva quel protocollo che sarebbe utile per tutti?

Ordinanze che obbligano i Comuni a intervenire per bonificare zone dove gli ungulati potrebbero stabilirsi e frequentare con maggiore assiduità e altre prescrizioni.

I Comuni non hanno i fondi per occuparsi di una cosa la cui competenza, anche economica, spetta alla Regione. Noi facciamo il possibile per arginare il fenomeno, abbiamo pulito delle aree, bonificate delle altre, penso a dei canneti, ma non possiamo stanziare risorse perché non ne siamo dotati.

Io stesso nelle settimane scorse ho fatto dei sopralluoghi a Valle Miano e ripercorso il cammino degli animali selvatici fino al Pincio. Inoltre, mi aspetto che l’ente Parco del Conero faccia a fondo la sua parte".

Polenta ha chiamato in causa, sebbene in modo più marginale, il Parco del Conero.

E il suo presidente, Daniele Silvetti, risponde con una misura che l’amministrazione comunale potrebbe subito adottare per arginare la presenza dei cinghiali in città: "Se l’assessore Polenta vuole una risposta al problema gli consiglio di chiedere alla Regione di attivare le cosiddette Sree Contigue _ spiega Silvetti _. Noi, con i nostri selettori e il nostro apparato, ufficialmente non possiamo intervenire all’interno delle aree urbane dei Comuni al di fuori del perimetro del parco.

Su Ancona, ad esempio, il limite del parco arriva fino a lambire Pietralacroce, prima del distributore di benzina.

Chiedendo alla Regione di attivare le aree contigue appunto, ossia zone confinanti tra parco e aree urbane, noi saremmo autorizzati a intervenire per selezionare i capi di ungulati.

Per farlo però serve che il Comune chieda l’autorizzazione alla Regione, funziona così e l’assessore Polenta, che conosce bene le dinamiche del Parco, lo sa. Noi saremmo ben felici di dare una mano in tale senso, Pietralacroce potrebbe essere una zona ideale dove svolgere il nostro lavoro.

Lo stesso Polenta sa cosa abbiamo fatto in questi ultimi due anni nell’area Parco, risultati che prima non c’erano mai stati, penso al numero dei selettori, alle trappole, alle altane e al numero di capi selezionati nel corso dell’anno 2022. Il nostro lavoro lo sappiamo fare bene".