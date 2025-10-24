Scontro fra tre auto sulla Statale 16, tre feriti

Scontro fra tre vetture, ieri intorno alle 19.30, lungo la Strada Statale 16, tra i quartieri di Fiumesino e Rocca Priora. Il brutto incidente, che ha coinvolto tre persone, si è verificato a poca distanza dalla raffineria Api di Falconara.

Le cause e la dinamica del tamponamento sono ancora in fase di accertamento, ma sembrerebbe che i mezzi siano entrati in collisione all’altezza del ponte sul Fiume Esino. Parrebbe che uno dei tre stesse procedendo verso il capoluogo, mentre gli altri due nel senso di circolazione opposto, ovvero in direzione Senigallia.

La situazione è apparsa fin da subito seria, tanto che è scattato tempestivamente l’allarme al Numero unico delle emergenze 112. Sul posto ambulanze e automedica, che hanno preso in carico i feriti, che sono stati poi prontamente trasferiti al Pronto soccorso dell’ospedale per le cure e i trattamenti del caso, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale arrivati a sirene spiegate per gestire le operazioni.

Inevitabili i rallentamenti al traffico, in quanto la Strada Statale 16 è rimasta pressoché paralizzata, soprattutto nella zona più a sud, per prestare soccorso alle persone coinvolte dall’incidente e, successivamente, durante gli interventi necessari per rimuovere i veicoli e per mettere in sicurezza la strada stessa.

In un secondo momento, ovvero poco prima delle 20.30, la circolazione sarebbe ripresa a senso unico alternato. Secondo le ricostruzioni, per alcuni minuti sono state segnalate code anche nella viabilità interna della città di Falconara, ma soprattutto incolonnamenti di auto e mezzi anche sulla Variante alla Strada Statale 16, considerato l’orario di punta e l’alta frequentazione di quell’arteria che bypassa il centro abitato e porta direttamente verso Torrette, la zona industriale della Baraccola di Ancona e la grande viabilità dell’hinterland dorico.